Обманувших 92-летнюю москвичку мошенников поймали благодаря камерам видеонаблюдения
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование инцидента продолжается. По нашим данным, у одного из задержанных в ходе обысков в квартире был обнаружен арсенал боеприпасов.
Фото © Pixabay
В Москве задержали двух телефонных мошенников, которые погорели на разводе пенсионерки. Как сообщил источник Лайфу, злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, благодаря которым их и удалось вычислить.
С заявлением о хищении 200 тысяч рублей в полицию обратилась 92-летняя женщина. Она получила звонок, в ходе которого аферисты под видом правоохранителей сообщили о том, что её племянник якобы попал в ДТП с пострадавшими и что для непривлечения к ответственности нужно заплатить определённую сумму денег.
Женщина согласилась на поставленные условия и отдала все свои сбережения приехавшему к ней неизвестному гражданину. При этом пенсионерка опомнилась очень быстро и поняла, что её обманули. Единственной надеждой на "спасение" стали камеры видеонаблюдения, установленные в её подъезде. Через три дня правоохранители уже поймали злоумышленников. Правоохранители не исключают, что те не впервые играют на доверчивости пожилых людей.
Как утверждает источник, у одного из задержанных в ходе обысков в квартире был обнаружен арсенал боеприпасов для гражданского охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, а также для ручного пулемёта Калашникова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хищение", расследование инцидента продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровске поймали серийного квартирного вора-конспиратора. Злоумышленник к "делу" подошёл творчески — старался преображаться до неузнаваемости и подобрал себе для этого подобающий пышный парик.
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