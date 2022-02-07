НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Обманувших 92-летнюю москвичку мошенников поймали благодаря камерам видеонаблюдения

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование инцидента продолжается. По нашим данным, у одного из задержанных в ходе обысков в квартире был обнаружен арсенал боеприпасов.

7 февраля, 14:02

Фото © Pixabay

В Москве задержали двух телефонных мошенников, которые погорели на разводе пенсионерки. Как сообщил источник Лайфу, злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, благодаря которым их и удалось вычислить.

С заявлением о хищении 200 тысяч рублей в полицию обратилась 92-летняя женщина. Она получила звонок, в ходе которого аферисты под видом правоохранителей сообщили о том, что её племянник якобы попал в ДТП с пострадавшими и что для непривлечения к ответственности нужно заплатить определённую сумму денег.

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 8 млн рублей, чтобы "спастись от киллера"

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 8 млн рублей, чтобы "спастись от киллера"

Женщина согласилась на поставленные условия и отдала все свои сбережения приехавшему к ней неизвестному гражданину. При этом пенсионерка опомнилась очень быстро и поняла, что её обманули. Единственной надеждой на "спасение" стали камеры видеонаблюдения, установленные в её подъезде. Через три дня правоохранители уже поймали злоумышленников. Правоохранители не исключают, что те не впервые играют на доверчивости пожилых людей.

Как утверждает источник, у одного из задержанных в ходе обысков в квартире был обнаружен арсенал боеприпасов для гражданского охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, а также для ручного пулемёта Калашникова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хищение", расследование инцидента продолжается.

Мошенники выманили у саратовского пенсионера более 17 млн рублей

Мошенники выманили у саратовского пенсионера более 17 млн рублей

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровске поймали серийного квартирного вора-конспиратора. Злоумышленник к "делу" подошёл творчески — старался преображаться до неузнаваемости и подобрал себе для этого подобающий пышный парик.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1