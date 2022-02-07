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В РПЦ призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Там также отметили, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах.

7 февраля, 14:11

Владимир Легойда. Фото на обложке © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России. С таким заявлением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

"Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей", — сказал он.

Таким образом Лейгода представил позицию Русской православной церкви (РПЦ) в ходе дискуссии в Общественной палате. Он отметил, что нынешняя редакция "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" не предполагает прямого участия религиозных объединений в вопросах традиционных ценностей.

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"Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями", — отметил представитель РПЦ, уточнив, что религиозные убеждения участвовали в формировании национального самосознания и традиций народов страны.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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