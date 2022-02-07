Антитела к "омикрону" оказались бессильны против заражения другим штаммом

Антитела, которые выработались в организме пациента после заражения "омикроном", скорее всего, не спасут от других штаммов коронавируса. К такому выводу пришли вирусологи из Инсбрукского медицинского университета (Австрия).

В рамках исследования они собрали образцы плазмы у 51 заразившегося новым штаммом пациента, а затем разделили их на четыре группы — вакцинированные и ранее не болевшие, невакцинированные и переболевшие ковидом в прошлом, невакцинированные и не заражавшиеся, вакцинированные и переболевшие. Самый высокий уровень нейтрализующих антител против всех вариантов SARS-CoV-2 наблюдался у привитых испытуемых или заражавшихся ранее "дельтой" или другими штаммами коронавируса. А вот у тех, кто не вакцинировался и не болел ранее, нейтрализующие антитела присутствовали преимущественно к "омикрону" — от других штаммов они оказались практически бесполезны.

Если результаты их исследования подтвердятся, это окончательно опровергнет бытующее в некоторых кругах мнение об "омикроне" как о "живой вакцине". Врач-иммунолог Владимир Болибок согласен с мнением австрийских коллег.

"Понятно, что при такой вирус-нейтрализующей активности относительно других штаммов никакой "живой вакцины" у нас не получилось, и, соответственно, народ после "омикрона" будет заражаться и другими штаммами", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Иммунолог обратил внимание, что в тех странах, где первый пик заражений "омикроном" уже пройден, наблюдается новый всплеск заболеваемости.

"Люди заново болеют, причём некоторые — тем же "омикроном", цепляют другой подвариант", — отметил Болибок.