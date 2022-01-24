Инфоцыгане творят "чудеса", или Как техника звёздного психолога спасла новорождённого кролика
Все и так уже убедились, что блогеры, которые зарабатывают на своих марафонах, курсах и гайдах, не прочь приписать себе пару невероятных достижений. Но "воскрешение кролика" — это что-то новенькое.
Фото © Instagram / tliashinova.life, Kotova_psy
Сейчас психолог Инна Тлиашинова — одна из самых успешных инфобизнесменов. Обороты у неё не хуже, чем у самой Блиновской. Мало того, уроженка ростовского села уже успела заслужить любовь всей элиты российского шоу-бизнеса. Зарабатывает 40-летняя бизнесвумен на своем "уникальном" методе психологического разбора, который на деле представляет из себя компиляцию работ зарубежных профессионалов.
К Инне обращается клиент, потребности и желания которого она выявляет во время беседы, а дальше психолог говорит, как стоит поступить, чтобы добиться цели. Правда, стоит такое удовольствие пять миллионов рублей, но выход есть — за 200 тысяч можно пройти курс Тлиашиновой "Академия разборов". Как раз с ученицей данного курса и произошла эта весьма странная история.
Психолог из Москвы Мария Котова поделилась удивительным случаем, можно сказать, даже магическим. У знакомых девушки недавно разродилась крольчиха. Вскоре один малыш из помёта стал вести себя очень странно и "передвигаться как веретено". Но прощаться с крольчонком не хотелось, поэтому его повезли в клинику.
Видео © Instagram / Kotova_psy
Там ему назначили уколы и отправили домой, но с инъекциями совсем не складывалось: "От неумения кололи неправильно, выливая лекарство в мех, думая, что попадаем в кожу... Поэтому надежда быстро увидеть улучшение таяла, а ехать усыплять уже не хотелось <…> Я всё-таки взяла и сделала крольчонку разбор на собственных нейронах по методике "Мастер разборов" Инны Тлиашиновой".
Видео © Instagram / tliashinova.life
Ну и, конечно же, пушистик скоро "воскрес" и начал ходить как братишки и сестрички. История так впечатлила саму Тлиашинову, что та не только рассказала об этом в блоге, но и поделилась с любимой клиенткой — продюсером Яной Рудковской.
Реакция Рудковской была, разумеется, бурной: "Это так меня удивило. Меня удивить очень тяжело… Но это правда". Бизнесвумен и правда многое уже повидала в своей жизни. Есть информация, что за свои разборы у Тлиашиновой она заплатила десять миллионов! Цена двойная, но работа такого специалиста, очевидно, стоила всех денег.
Вот только пользователи Сети и даже фанаты Тлиашиновой относятся к произошедшему, мягко скажем, скептически. По их мнению, как-то странно приписывать магическое излечение крольчонка психологическому методу. Кроме того, раз животному делали уколы, не было бы логичней предположить, что его выздоровление — работа ветеринаров?
Конечно, нет, ведь труды врачей не поднимают продажи инфокурсов так, как чудесные исцеления. Пиар Инне пришёлся кстати: в конце января у неё стартовал новый проект, реалити-шоу "Перезагрузка". А пользователям Сети теперь остаётся ждать, кого так называемые инфоцыгане излечат в следующий раз.
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