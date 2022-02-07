НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Кравцов призвал восстановить в правах учительницу, уволенную за стихи Хармса в Петербурге

Глава Минпросвещения заметил, что педагоги в России живут своей работой и своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, поэтому административные работники не должны включать "дубину".

7 февраля, 14:37
<p>Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2912458452326141&set=pb.100006860432130.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Серафима Сапрыкина</a></p>

Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина

Учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, уволенная с должности из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, должна быть полностью восстановлена в правах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении педагога из-за стихов в Петербурге

Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении педагога из-за стихов в Петербурге

Кравцов уточнил, что сейчас министерство вместе с администрацией города проверяет ситуацию. Также он призвал административных работников более чутко относиться к педагогам.

Напомним, учительница пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. После случившегося депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к властям города, заметив, что такое поведение администрации гимназии не должно сойти с рук.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1