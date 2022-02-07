Кравцов призвал восстановить в правах учительницу, уволенную за стихи Хармса в Петербурге
Глава Минпросвещения заметил, что педагоги в России живут своей работой и своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, поэтому административные работники не должны включать "дубину".
Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, уволенная с должности из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, должна быть полностью восстановлена в правах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми", — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Кравцов уточнил, что сейчас министерство вместе с администрацией города проверяет ситуацию. Также он призвал административных работников более чутко относиться к педагогам.
Напомним, учительница пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. После случившегося депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к властям города, заметив, что такое поведение администрации гимназии не должно сойти с рук.
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