Кравцов призвал восстановить в правах учительницу, уволенную за стихи Хармса в Петербурге

Учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, уволенная с должности из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, должна быть полностью восстановлена в правах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Кравцов уточнил, что сейчас министерство вместе с администрацией города проверяет ситуацию. Также он призвал административных работников более чутко относиться к педагогам.