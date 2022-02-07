Анна Семенович показала себя после липосакции зоны подбородка
Многие подписчики поддержали артистку и поблагодарили за честность, однако были и те, кто посоветовал звезде впредь избегать хирургов и "просто меньше кушать".
Анна Семенович © Instagram / ann_semenovich
Певица Анна Семенович решила усовершенствовать свою внешность и сделала липосакцию зоны подбородка и рук. Артистка не только призналась своим поклонникам, что хочет сделать операцию, но и показала процесс подготовки к ней, а также кадры после.
Семенович после операции. Кадр из видео © Instagram / ann_semenovich
"Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. И здесь, на своей страничке, я всегда рассказываю о себе всю правду. Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты, надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным. Скоро весна, и у меня на неё большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме", — написала Семенович в "Инстаграме".
Она отметила, что очень любит своё тело и довольна формами, однако есть места, которые она хотела бы подправить. По словам певицы, добиться такого эффекта одними тренировками очень сложно и долго, поэтому она решилась лечь на стол хирурга. Многие подписчики поддержали артистку и поблагодарили за честность, однако были и те, кто посоветовал звезде впредь избегать операций и "просто меньше кушать".
Ранее певица Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками после экстренной операции. Она рассказала про кашель из-за трубки в горле, но в целом у неё настрой позитивный. Звезда успокоила подписчиков, что слегла не из-за "омикрона".
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