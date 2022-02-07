Ямбург назвал увольнение учительницы за чтение Хармса примером педагогической деменции

Увольнение учительницы из школы в Санкт-Петербурге за чтение девятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса является примером педагогической деменции. Это позорная и гнусная ситуация, которая, к сожалению, может стать типической, считает советский и российский педагог Евгений Ямбург.

"То, что 80-летняя директриса уволила учительницу, которая старшеклассникам читала Хармса и Введенского, поскольку они "враги" и "правильно их уничтожили", это полный позор, это полная педагогическая деменция", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда" .

Напомним, учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина пожаловалась на увольнение из-за чтения девятиклассникам стихов репрессированных. По её словам, перед Новым годом директор созвала экстренное совещание и поставила условие: либо уйти самой, либо по статье "Утрата доверия". При этом педагог обратила внимание на то, что урок прошёл с разрешения завуча гимназии, которая была в восторге от идеи. Как утверждает Сапрыкина, Гумилёва и Мандельштама в этой гимназии тоже отнесли к "врагам народа".