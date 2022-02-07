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Переполох во Внуково: Журналисты 40 минут ждали Макрона, который не выходил из самолёта по прилёте в Москву

А когда французский лидер всё же покинул воздушное судно, он направился в правительственный терминал аэропорта Внуково, однако без кортежа. Напомним, сегодня у политика намечена встреча с Путиным.

7 февраля, 14:51
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / PASCAL ROSSIGNOL / POOL MAXPPP OUT</p>

Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / PASCAL ROSSIGNOL / POOL MAXPPP OUT

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Москву, однако 40 минут не выходил из самолёта. Как уточнил наш корреспондент, подобные задержки бывают, ведь сначала на борт президентского самолёта поднимается посол, а затем выходит лидер.

Как заметил журналист kp.ru Александр Коц у себя в телеграм-канале, когда Макрон всё же покинул воздушное судно, он пошёл в правительственный терминал аэропорта Внуково, однако его кортежа с ним не было. Журналист пошутил, что, возможно, у французского лидера мог быть выявлен коронавирус. Однако, как уточняет РИА "Новости", Макрон уже направляется в Кремль.

Politico: Макрон хочет заключить с Путиным мирное соглашение по Украине

Politico: Макрон хочет заключить с Путиным мирное соглашение по Украине

Напомним, встреча Макрона и Путина пройдёт сегодня, 7 февраля, в Москве. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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