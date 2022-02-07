Переполох во Внуково: Журналисты 40 минут ждали Макрона, который не выходил из самолёта по прилёте в Москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Москву, однако 40 минут не выходил из самолёта. Как уточнил наш корреспондент, подобные задержки бывают, ведь сначала на борт президентского самолёта поднимается посол, а затем выходит лидер.

Как заметил журналист kp.ru Александр Коц у себя в телеграм-канале, когда Макрон всё же покинул воздушное судно, он пошёл в правительственный терминал аэропорта Внуково, однако его кортежа с ним не было. Журналист пошутил, что, возможно, у французского лидера мог быть выявлен коронавирус. Однако, как уточняет РИА "Новости", Макрон уже направляется в Кремль.