Переполох во Внуково: Журналисты 40 минут ждали Макрона, который не выходил из самолёта по прилёте в Москву
А когда французский лидер всё же покинул воздушное судно, он направился в правительственный терминал аэропорта Внуково, однако без кортежа. Напомним, сегодня у политика намечена встреча с Путиным.
Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / PASCAL ROSSIGNOL / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Москву, однако 40 минут не выходил из самолёта. Как уточнил наш корреспондент, подобные задержки бывают, ведь сначала на борт президентского самолёта поднимается посол, а затем выходит лидер.
Как заметил журналист kp.ru Александр Коц у себя в телеграм-канале, когда Макрон всё же покинул воздушное судно, он пошёл в правительственный терминал аэропорта Внуково, однако его кортежа с ним не было. Журналист пошутил, что, возможно, у французского лидера мог быть выявлен коронавирус. Однако, как уточняет РИА "Новости", Макрон уже направляется в Кремль.
Напомним, встреча Макрона и Путина пройдёт сегодня, 7 февраля, в Москве. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.
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