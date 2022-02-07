Фон дер Ляйен: ЕС ведёт переговоры по газу с США и другими поставщиками
В Брюсселе намерены "налаживать партнёрство" в сфере энергетической безопасности с этими странами.
Строительство газопровода. Фото © Getty Images / Carsten Koall
Евросоюз ведёт переговоры об увеличении поставок газа с США и другими странами, например с Норвегией. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы налаживаем партнёрство с Соединёнными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа", — передаёт её слова Reuters.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что ЕС обсуждает с Катаром и Азербайджаном поставки газа на случай, если Россия прекратит или сократит их. Альтернативные пути поставок газа в Европу собирались обсуждать на встрече также президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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