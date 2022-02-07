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Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "Ковивака" с участием детей

В испытаниях будет задействовано 1050 юных добровольцев, а сами исследования пройдут на базе четырёх российских клиник.

7 февраля, 15:11

Обложка © Pexels

Минздрав РФ разрешил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Ковивак" с участием детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр ведомства.

"Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "Ковивак" производства ФАБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" с участием детей", — говорится на сайте реестра.

В исследованиях будет задействовано 1050 добровольцев, возраст которых не указан. Испытания будут проходить на базе центральной городской больницы в подмосковной Электростали, в Детском НИИ инфекционных болезней ФМБА в Петербурге, в Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой и в городской детской клинической поликлинике № 5 в городе Перми. Окончание запланировано на 17 декабря 2022 года, отмечается в реестре.

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Ранее в центре Чумакова заявили, что бустерная доза "Ковивака" резко поднимает иммунитет. Разработчики препарата уверены, что у людей, получивших третий компонент, защита от любого штамма коронавируса может достигать 95%. Кроме того, в центре Чумакова объяснили, почему не видят смысла в адаптации вакцины "Ковивак" к омикрон-штамму.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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