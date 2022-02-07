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Инфекционист Тимаков рассказал о новом частом симптоме "омикрона"

По словам специалиста, этот признак возникал и при предыдущих штаммах, однако он был менее ярковыраженным и на него реже обращали внимание.

7 февраля, 15:27

Фото © Pexels

Пациенты с "омикроном" стали чаще жаловаться на излишнюю потливость. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Потливость стала встречаться чаще, особенно ночная и общая, генерализованная. Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при "омикроне" это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причём и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы: голова становится мокрая", — сказал он.

Антитела к "омикрону" оказались бессильны против заражения другим штаммом

Антитела к "омикрону" оказались бессильны против заражения другим штаммом

Тимаков отметил, что и при предыдущих штаммах также возникало потоотделение, однако оно было менее обильным и на него реже обращали внимание.

Ранее врач Марат Зиннатуллин рассказал, о каких смертельно опасных болезнях говорят боли в животе. Неприятные ощущения могут быть, в частности, связаны с возникновением спазмов либо с распиранием из-за вздутия. При проявлении подобных симптомов стоит обратиться за медицинской помощью.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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