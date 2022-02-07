"Будут вести войну с Россией": Член ОП РФ Григорьев заявил, что вступление Киева в НАТО угрожает мировой безопасности

Возможное включение Украины в НАТО несёт огромную угрозу для международной безопасности. Об этом заявил директор Института проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев. По его словам, тем самым страны – члены альянса автоматически провозгласят, что намерены вести войну с Россией.

"Мы видим сейчас последствия принятия стран Прибалтики в НАТО, что именно после принятия они стали всё более антироссийскими и русофобскими. И это привело к тому, что стала расширяться кампания и репрессии властей этих стран к русскому населению этих стран. И после вступления на территории стран появляются базы НАТО, военнослужащие США и других стран. И на примере этих стран понятно, что будет происходить с Украиной", — отметил Григорьев в беседе с Лайфом.

По мнению собеседника, если Украину примут в НАТО, то Киев осмелится на войну против России и попытается вернуть Крым. В итоге между странами вспыхнет вооружённый конфликт, а членство Незалежной в альянсе втянет в него остальные государства, входящие в военный союз.

"Если Украина станет частью НАТО, то это означает, что страны – члены НАТО провозглашают, что будут вести войну с Россией. Понятно, что это несёт огромную угрозу как для РФ, так и для международной безопасности и самого НАТО непосредственно", — заключил эксперт.