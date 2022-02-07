Суд вновь продлил меру пресечения Хованскому на два месяца
При этом блогер просил разрешить ему пользоваться интернетом. Однако суд обвиняемому отказал.
Юрий Хованский © Instagram / yurykhovansky
Суд продлил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определённых действий на два месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сроком по 08.04.2022", — говорится в сообщении.
При этом блогер просил не продлевать меру пресечения или разрешить ему пользоваться интернетом. Однако суд обвиняемому отказал.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. 29 декабря Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а затем продлил эту меру пресечения.
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