В Кремле проходят переговоры Путина и Макрона

"Мы не встречались два года, и накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, но всё-таки за эти годы контакты не прерывались. <...> Я понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и хочу поблагодарить тебя, что Франция принимает неизменное участие в выработке принципиальных решений", — сказал Путин.