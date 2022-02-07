В Кремле проходят переговоры Путина и Макрона
Российский лидер отметил, что не встречался с коллегой два года, накопилось много вопросов, однако контакты за эти годы не прерывались.
Путин на переговорах с Макроном в Кремле. Скриншот © LIFE
Переговоры Путина и Макрона в Кремле. Видео © LIFE
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона. Перед стартом беседы российский лидер отметил, что очень рад видеть своего коллегу.
"Мы не встречались два года, и накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, но всё-таки за эти годы контакты не прерывались. <...> Я понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и хочу поблагодарить тебя, что Франция принимает неизменное участие в выработке принципиальных решений", — сказал Путин.
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Он также отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между странами за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня. В политической сфере представители Парижа и Москвы также работают уверенно, подчеркнул российский лидер.
Ранее сообщалось, что на встрече главы государств затронут в том числе вопрос гарантий безопасности. Главной же темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины.
Комментариев: 1
Главное, чтобы они пришли к каким-то выводам, а не как с США