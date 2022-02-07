Ульянов сообщил об окончании вёрстки проекта по восстановлению иранской сделки
По словам дипломата, документ получился достаточно объёмным. На его основе можно завершить переговоры в достаточно сжатые сроки.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото © ТАСС / ЕРА
Проект итогового документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже свёрстан. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь. Свёрстан проект итогового документа. Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе", — сказал Михаил Ульянов в интервью газете "Коммерсант".
Он добавил, что итоговый документ получился достаточно объёмным, насчитывает более 20 страниц. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки.
"Политическая часть и приложения. Документ затрагивает вопросы отмены санкций США, а также шаги в ядерной области, которые предстоит предпринять Ирану, и, наконец, порядок осуществления этих договорённостей", — рассказал Ульянов.
Далее после достижения окончательной договорённости начнётся период подготовки к её выполнению. Как говорит постпред РФ, он может занять месяц-два.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января в Вене состоялись очередные переговоры по иранской ядерной сделке. Стороны тогда были настроены завершить работу к началу февраля.
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20% — то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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