Ульянов сообщил об окончании вёрстки проекта по восстановлению иранской сделки

Проект итогового документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже свёрстан. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь. Свёрстан проект итогового документа. Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе", — сказал Михаил Ульянов в интервью газете "Коммерсант".

Он добавил, что итоговый документ получился достаточно объёмным, насчитывает более 20 страниц. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки.

"Политическая часть и приложения. Документ затрагивает вопросы отмены санкций США, а также шаги в ядерной области, которые предстоит предпринять Ирану, и, наконец, порядок осуществления этих договорённостей", — рассказал Ульянов.

Далее после достижения окончательной договорённости начнётся период подготовки к её выполнению. Как говорит постпред РФ, он может занять месяц-два.