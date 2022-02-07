Псаки заявила об отсутствии противоречий в заявлениях Вашингтона и Киева

Администрация Белого дома полагает, что противоречий в высказываниях должностных лиц в Вашингтоне и Киеве по ситуации вокруг Украины нет. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы в действительности не рассматриваем это как конфликт", — скала официальный представитель американского лидера, отвечая на просьбу пояснить, почему оценки ситуации вокруг Украины столь различны.