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Псаки заявила об отсутствии противоречий в заявлениях Вашингтона и Киева

Пока на Украине призывают мировую общественность взвешенно оценивать ситуацию по поводу гипотетической "российской агрессии", Америка продолжает настаивать на возможности такого развития событий.

7 февраля, 20:15
<p>Джен Псаки. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Джен Псаки. Фото © ТАСС / ЕРА

Администрация Белого дома полагает, что противоречий в высказываниях должностных лиц в Вашингтоне и Киеве по ситуации вокруг Украины нет. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы в действительности не рассматриваем это как конфликт", скала официальный представитель американского лидера, отвечая на просьбу пояснить, почему оценки ситуации вокруг Украины столь различны.

Экс-министр обороны Украины считает недостаточным число войск РФ для "вторжения"

Экс-министр обороны Украины считает недостаточным число войск РФ для "вторжения"

Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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