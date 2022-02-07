Псаки заявила об отсутствии противоречий в заявлениях Вашингтона и Киева
Пока на Украине призывают мировую общественность взвешенно оценивать ситуацию по поводу гипотетической "российской агрессии", Америка продолжает настаивать на возможности такого развития событий.
Джен Псаки. Фото © ТАСС / ЕРА
Администрация Белого дома полагает, что противоречий в высказываниях должностных лиц в Вашингтоне и Киеве по ситуации вокруг Украины нет. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы в действительности не рассматриваем это как конфликт", — скала официальный представитель американского лидера, отвечая на просьбу пояснить, почему оценки ситуации вокруг Украины столь различны.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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