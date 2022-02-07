Россия предложила ООН подумать над перечнем не подлежащих санкциям товаров
Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский призвал включать в список не наименования и отдельные названия, а международные коды товарных номенклатур.
Грузы в порту. Фото на обложке © Pixabay
Россия на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН предложила подумать над составлением перечня товаров, доставку которых нельзя было бы запретить санкциями, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий [из санкций], в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Полянский призвал включить в список не отдельные названия, а международные коды товарной номенклатуры, которые "ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке".
"Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда ещё до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий", — добавил дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что Полянский назвал недопустимым применение санкций СБ ООН в качестве карательного орудия. Дипломат отметил, что подобные ограничения являются важным инструментом возложенных на Совет Безопасности ООН функций по поддержанию мира и безопасности, поэтому их надо использовать осторожно.
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