Россия предложила ООН подумать над перечнем не подлежащих санкциям товаров

Россия на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН предложила подумать над составлением перечня товаров, доставку которых нельзя было бы запретить санкциями, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий [из санкций], в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.

Полянский призвал включить в список не отдельные названия, а международные коды товарной номенклатуры, которые "ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке".

"Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда ещё до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий", — добавил дипломат.