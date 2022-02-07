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Лыжница Аввакумова — о долгожданной олимпийской медали: Это было мощно

Российские прыгуны на лыжах с трамплина стали вторыми в смешанных командных соревнованиях. Они принесли нашей стране первую с 1968 года медаль в этом виде спорта на Олимпиадах.

7 февраля, 19:47
<p>Ирина Аввакумова. Фото © ТАСС / АР</p>

Ирина Аввакумова. Фото © ТАСС / АР

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова призналась, что российские лыжники ехали на Олимпиаду в Пекин с претензией на медали. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"Это мощно, пока не могу сказать ничего больше, плохо понимаю, что произошло. Но плох тот спортсмен, который не хочет победить, и тут нет случайных людей, все ехали бороться! Мама и молодой человек — первые, кто позвонили", — сказала Ирина Аввакумова.

Тренер российских прыгунов с трамплина записал эмоциональное видео после серебра на ОИ

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Лайф напоминает, что российские прыгуны на лыжах с трамплина стали вторыми в смешанных командных соревнованиях, принеся нашей стране первую с 1968 года медаль в этом виде спорта на Олимпиадах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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