Лыжница Аввакумова — о долгожданной олимпийской медали: Это было мощно
Российские прыгуны на лыжах с трамплина стали вторыми в смешанных командных соревнованиях. Они принесли нашей стране первую с 1968 года медаль в этом виде спорта на Олимпиадах.
Ирина Аввакумова. Фото © ТАСС / АР
Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова призналась, что российские лыжники ехали на Олимпиаду в Пекин с претензией на медали. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.
"Это мощно, пока не могу сказать ничего больше, плохо понимаю, что произошло. Но плох тот спортсмен, который не хочет победить, и тут нет случайных людей, все ехали бороться! Мама и молодой человек — первые, кто позвонили", — сказала Ирина Аввакумова.
Лайф напоминает, что российские прыгуны на лыжах с трамплина стали вторыми в смешанных командных соревнованиях, принеся нашей стране первую с 1968 года медаль в этом виде спорта на Олимпиадах.
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