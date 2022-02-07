Лыжница Аввакумова — о долгожданной олимпийской медали: Это было мощно

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова призналась, что российские лыжники ехали на Олимпиаду в Пекин с претензией на медали. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"Это мощно, пока не могу сказать ничего больше, плохо понимаю, что произошло. Но плох тот спортсмен, который не хочет победить, и тут нет случайных людей, все ехали бороться! Мама и молодой человек — первые, кто позвонили", — сказала Ирина Аввакумова.