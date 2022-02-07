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Генштаб договорился о привлечении казаков в мобилизационный резерв

Согласно подписанным документам, всероссийский атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков в мобрезерве, заниматься вопросами их отбора.

7 февраля, 19:35

Военнослужащие парадного расчёта Всероссийского казачьего общества. © POOL / ТАСС / Дмитрий Астахов

Генеральный штаб России подписал соглашение с Всероссийским казачьим обществом о сотрудничестве в привлечении казаков в мобилизационный резерв страны. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.

"Были подписаны сразу два документа — контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и дополнительное соглашение. В нём прописан порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ", — говорится в сообщении общества.

Дополнительное соглашение уточняет порядок взаимодействия армии и казачества по формированию мобилизационного резерва. Подразумевается, что всероссийский атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков в мобрезерве, заниматься вопросами их отбора.

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Лайф сообщал, что ранее Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии. Предполагается, что их могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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