Генштаб договорился о привлечении казаков в мобилизационный резерв
Согласно подписанным документам, всероссийский атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков в мобрезерве, заниматься вопросами их отбора.
Генеральный штаб России подписал соглашение с Всероссийским казачьим обществом о сотрудничестве в привлечении казаков в мобилизационный резерв страны. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.
"Были подписаны сразу два документа — контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и дополнительное соглашение. В нём прописан порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ", — говорится в сообщении общества.
Дополнительное соглашение уточняет порядок взаимодействия армии и казачества по формированию мобилизационного резерва. Подразумевается, что всероссийский атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков в мобрезерве, заниматься вопросами их отбора.
Лайф сообщал, что ранее Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии. Предполагается, что их могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.
Военнослужащие парадного расчёта Всероссийского казачьего общества. © POOL / ТАСС / Дмитрий Астахов