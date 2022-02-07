Представитель Эрдогана Калын заявил о подготовке визита Путина в Турцию
Точная дата пока не известна, однако уточняется, что с ней могут определиться в ближайшее время. Анкара предлагает организовать встречу лидеров России и Украины.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. © Фото / Kremlin.ru
Турция ведёт подготовку к визиту президента России Владимира Путина. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни", — сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.
Лайф напоминает, что ранее Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений.
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