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Представитель Эрдогана Калын заявил о подготовке визита Путина в Турцию

Точная дата пока не известна, однако уточняется, что с ней могут определиться в ближайшее время. Анкара предлагает организовать встречу лидеров России и Украины.

7 февраля, 19:30
<p>Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. © Фото / <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66800/photos/66760" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. © Фото / Kremlin.ru

Турция ведёт подготовку к визиту президента России Владимира Путина. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни", — сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.

Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

Лайф напоминает, что ранее Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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