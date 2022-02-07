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Криминального авторитета Ахмеда Сутулого оправдали по делу о ворах в законе

Отмечается, что для Дулата Йоуло это третье уголовное дело. В 2018 году суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за хранение наркотиков.

7 февраля, 19:02
<p>Ахмед Сутулый. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ENews112/10811" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"112"</a></p>

Ахмед Сутулый. Фото © Telegram / "112"

В Москве оправдали Дулата Йоуло, более известного в криминальных кругах как Ахмед Сутулый. Его обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщает "Рен-ТВ", фигурант был освобождён из-под стражи в зале суда.

В суде Йоуло заявил, что не понимает, в чём его обвиняют. При этом прокурор утверждала, что в материалах дела есть видеозаписи, на которых он рассказывает, что является вором в законе. В ответ на это Сутулый заверил, что это "монтаж".

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Отмечается, что для подсудимого это третье уголовное дело. В 2017 году его задержали с наркотиками, однако по истечении предельного срока содержания под арестом отпустили под подписку о невыезде. В 2018 году криминального авторитета также поймали с запрещёнными веществами. Тогда суд приговорил его к двум годами десяти месяцам лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Афинах на глазах у семьи застрелили грузинского вора в законе Шотико. О напавшем известно лишь, что он был одет во всё чёрное.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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