Криминального авторитета Ахмеда Сутулого оправдали по делу о ворах в законе
Отмечается, что для Дулата Йоуло это третье уголовное дело. В 2018 году суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за хранение наркотиков.
Ахмед Сутулый. Фото © Telegram / "112"
В Москве оправдали Дулата Йоуло, более известного в криминальных кругах как Ахмед Сутулый. Его обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщает "Рен-ТВ", фигурант был освобождён из-под стражи в зале суда.
В суде Йоуло заявил, что не понимает, в чём его обвиняют. При этом прокурор утверждала, что в материалах дела есть видеозаписи, на которых он рассказывает, что является вором в законе. В ответ на это Сутулый заверил, что это "монтаж".
Отмечается, что для подсудимого это третье уголовное дело. В 2017 году его задержали с наркотиками, однако по истечении предельного срока содержания под арестом отпустили под подписку о невыезде. В 2018 году криминального авторитета также поймали с запрещёнными веществами. Тогда суд приговорил его к двум годами десяти месяцам лишения свободы.
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