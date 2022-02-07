США и ЕС будут работать над увеличением объёмов предложения сжиженного газа на рынке
В их совместном заявлении также отмечается, что страны намерены уйти от ископаемых видов топлива и добиться в будущем устойчивого нулевого уровня выбросов.
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В связи с ситуацией вокруг Украины и климатическими проблемами США и Евросоюз намерены сообща работать над увеличением предложений по сжиженному газу на мировом рынке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета США — ЕС по энергетике в Вашингтоне.
"Занимаясь воздействием геополитики и климата на текущий энергетической рынок, ЕС и США намерены работать сообща, чтобы глобальные рынки сжиженного природного газа имели потенциал обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки в случае перебоев с поставками трубопроводного газа в краткосрочной перспективе", — говорится в документе.
В заявлении отмечается, что страны уходят от ископаемых видов топлива к устойчивому будущему нулевых выбросов. Кроме того, они намерены придерживаться совместной работы на упреждение, чтобы "заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов".
Ранее стало известно, что НАТО может построить газопровод для снижения зависимости от РФ. Предполагается пускать по сооружению алжирский и сжиженный газ, который будут хранить и перерабатывать восемь заводов в Испании и Португалии. Уточняется, что большой интерес к проекту проявляет ФРГ.
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