США и ЕС будут работать над увеличением объёмов предложения сжиженного газа на рынке

В связи с ситуацией вокруг Украины и климатическими проблемами США и Евросоюз намерены сообща работать над увеличением предложений по сжиженному газу на мировом рынке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета США — ЕС по энергетике в Вашингтоне.

"Занимаясь воздействием геополитики и климата на текущий энергетической рынок, ЕС и США намерены работать сообща, чтобы глобальные рынки сжиженного природного газа имели потенциал обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки в случае перебоев с поставками трубопроводного газа в краткосрочной перспективе", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что страны уходят от ископаемых видов топлива к устойчивому будущему нулевых выбросов. Кроме того, они намерены придерживаться совместной работы на упреждение, чтобы "заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов".