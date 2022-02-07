Украинский генерал Маломуж обвинил Запад в символической поддержке Киева
По его словам, страна не сможет обслуживать британское, американское и польское оружие и к тому же ей придётся обучать своих солдат им пользоваться.
Волонтёр 112-й бригады территориальной обороны Киева раздаёт винтовки во время учений мирным жителям на окраине города. Фото на обложке © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto
Помощь стран Североатлантического альянса Украине является скорее символической: поставляемое оружие существенно не повышает боеспособность страны. Более продуктивно было бы дать Киеву технологии и деньги для подготовки и реализации разных видов вооружения по украинским проектам, считает экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.
Страна нуждается в системах наведения, управления огнём и радиотехникой. Именно этим западные страны могли бы помочь Украине, уверен генерал. Коме того, по мнению Маломужа, иностранные партнёры могут финансово помочь его стране достичь уровня развития российского и европейского ВПК, чтобы вся украинская армия была обеспечена качественным и дорогостоящим вооружением.
"Мы имеем собственную разработку, имеем современные вооружения, современные средства наведения и контроля, и это обеспечит выпуск их десятков тысяч. Не десятки или сотня, которая прибыла на Украину, которая имеет значение, но не решающее, — это больше символический жест поддержки", — рассказал генерал каналу Politeka.
По его словам, поставка вооружения на Украину от иностранных коллег — это затратно с финансовой точки зрения и сложно с технической. Страна не сможет обслуживать британское, американское и польское оружие, и к тому же ей придётся обучать своих солдат им пользоваться.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины западные страны предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. При этом он отметил, что Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
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