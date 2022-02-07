Украинский генерал Маломуж обвинил Запад в символической поддержке Киева

Помощь стран Североатлантического альянса Украине является скорее символической: поставляемое оружие существенно не повышает боеспособность страны. Более продуктивно было бы дать Киеву технологии и деньги для подготовки и реализации разных видов вооружения по украинским проектам, считает экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Страна нуждается в системах наведения, управления огнём и радиотехникой. Именно этим западные страны могли бы помочь Украине, уверен генерал. Коме того, по мнению Маломужа, иностранные партнёры могут финансово помочь его стране достичь уровня развития российского и европейского ВПК, чтобы вся украинская армия была обеспечена качественным и дорогостоящим вооружением.

"Мы имеем собственную разработку, имеем современные вооружения, современные средства наведения и контроля, и это обеспечит выпуск их десятков тысяч. Не десятки или сотня, которая прибыла на Украину, которая имеет значение, но не решающее, — это больше символический жест поддержки", — рассказал генерал каналу Politeka.