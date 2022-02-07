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В Швеции решили отменить запрет на въезд в страну из-за ковида

Ранее власти объяснили, что с 9 февраля откроют границы для некоторых зон ЕС, в связи с высоким уровнем вакцинации в собственной стране.

7 февраля, 18:30

Фото © Pexels

В Швеции снимают запрет на въезд в страну. Такое решение было принято правительством королевства на заседании.

Как сообщает Шведское радио, с 9 февраля жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в страну без ковид-паспортов. Для жителей остальных стран такая возможность откроется 31 марта. Ранее шведские власти анонсировали снятие такого ограничения в связи с высоким уровнем вакцинации от коронавируса в стране. Там прививки двумя дозами сделали 83,7% жителей старше 12 лет. 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

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Ранее Лайф сообщал, что привитые "Спутником V" россияне смогут получить сертификат ЕС после европейского бустера. Дело в том, что в документе всегда отражается информация именно о последней сделанной прививке от ковида.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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