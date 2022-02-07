В Швеции решили отменить запрет на въезд в страну из-за ковида
Ранее власти объяснили, что с 9 февраля откроют границы для некоторых зон ЕС, в связи с высоким уровнем вакцинации в собственной стране.
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В Швеции снимают запрет на въезд в страну. Такое решение было принято правительством королевства на заседании.
Как сообщает Шведское радио, с 9 февраля жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в страну без ковид-паспортов. Для жителей остальных стран такая возможность откроется 31 марта. Ранее шведские власти анонсировали снятие такого ограничения в связи с высоким уровнем вакцинации от коронавируса в стране. Там прививки двумя дозами сделали 83,7% жителей старше 12 лет. 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.
Ранее Лайф сообщал, что привитые "Спутником V" россияне смогут получить сертификат ЕС после европейского бустера. Дело в том, что в документе всегда отражается информация именно о последней сделанной прививке от ковида.
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