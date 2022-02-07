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Песков рассказал, чем грозит размещение комплексов THAAD США на Украине

Напомним, радиолокационная станция, входящая в состав мобильного комплекса, позволит Киеву и его союзникам "смотреть" вглубь российской территории на расстоянии до одной тысячи километров.

7 февраля, 18:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото на обложке © Kremlin.ru

Если США разместят на Украине под Харьковом несколько противоракетных комплексов THAAD, это только усугубит ситуацию и станет ещё одним шагом на пути к эскалации конфликта. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", — считает представитель Кремля.

ТАСС: Украина попросила США поставить комплексы ПРО THAAD

ТАСС: Украина попросила США поставить комплексы ПРО THAAD

Ранее стало известно, что Украина попросила США поставить комплексы ПРО THAAD. Радиолокационная станция AN / TPY-2, входящая в состав комплекса, позволит Киеву и его союзникам в НАТО "смотреть" вглубь российской территории на расстоянии до одной тысячи километров.

Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины западные страны предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. При этом он отметил, что Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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