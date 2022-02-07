Песков рассказал, чем грозит размещение комплексов THAAD США на Украине

Если США разместят на Украине под Харьковом несколько противоракетных комплексов THAAD, это только усугубит ситуацию и станет ещё одним шагом на пути к эскалации конфликта. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", — считает представитель Кремля.