Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности
При этом глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон вместе с союзниками готов и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Энтони Блинкен. Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken
Власти США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в этом вопросе "дипломатический путь открыт". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
"Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт", — сказал журналистам Блинкен.
При этом дипломат отметил, что США вместе с союзниками готовы и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.
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