Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности

Власти США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в этом вопросе "дипломатический путь открыт". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт", — сказал журналистам Блинкен.

При этом дипломат отметил, что США вместе с союзниками готовы и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.