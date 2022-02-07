НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности

При этом глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон вместе с союзниками готов и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

7 февраля, 18:04

Энтони Блинкен. Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken

Власти США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в этом вопросе "дипломатический путь открыт". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт", — сказал журналистам Блинкен.

Блинкен: Байден лично участвовал в составлении письменного ответа США России

Блинкен: Байден лично участвовал в составлении письменного ответа США России

При этом дипломат отметил, что США вместе с союзниками готовы и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1