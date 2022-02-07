В Подмосковье пропал 59-летний главврач Вадим Евдокимов

В Подмосковье в посёлке Обухово пропал 59-летний Вадим Евдокимов, главный врач местной больницы. Он ушёл из дома накануне, 6 февраля, в шесть утра и не вернулся. В тот день на нём была спортивная одежда: красная куртка, серые штаны, чёрные ботинки и чёрно-жёлто-зелёная шапка. Сейчас к поискам мужчины подключились волонтёры "Лизы алерт" и поисково-спасательный отряд.

Объявление о поиске Вадима Евдокимова. Фото © ПСО СПАС ГРАД НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ

Пропажу главврача заметила жена. Она проснулась рано утром, услышав шум, и подумала, что муж собирается на работу, на вызов. Но, когда через несколько часов он не вернулся домой, а под окнами так и продолжала стоять его машина, женщина забеспокоилась. Евдокимова ждали и в больнице, у него было назначено дежурство, однако там врач тоже не появился. Друзьям мужчины о его местонахождении также ничего не известно. По словам источника, дочь главврача на всякий случай решила проверить историю его браузера. Так она выяснила, что он искал в Интернете информацию о способах самоубийства.

Евдокимов работал в больнице больше 15 лет. Сотрудники считают его прекрасным специалистом, который не просто руководит учреждением и решает все проблемы, но и глубоко переживает за всё, что происходит внутри. Как сообщил Лайфу источник, недавно в больнице был ремонт. Из кабинетов на время вывозили оборудование. А когда работы закончились, нескольких кушеток, стульев и других предметов мебели недосчитались. Материально ответственным за это был Евдокимов. Счёт за пропажу ему не выписали, однако мужчина очень переживал из-за случившегося. В последнее время обстановка в медучреждении и так была напряжённой в связи с пандемией ковида, а бумажная волокита и административная работа только усложняли ситуацию.