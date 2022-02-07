Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики
Отмечается, что поводом для административного преследования стал пост в соцсети, опубликованный в 2015 году. Активистку задержали сегодня после посещения инспектора ФСИН.
Участница группы Pussy Riot Мария Алёхина. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Терещенко
Участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной грозит 15 суток за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. На неё составляют протокол. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.
По словам юриста, поводом для административного преследования стал пост в соцсети, опубликованный в 2015 году. Задержали Алёхину ранее сегодня после того, как она посетила инспектора ФСИН.
Напомним, в сентябре 2021 года Алёхину приговорили к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции в столице. Так, активистка не может покидать место жительства с 22 часов до шести утра, менять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, выезжать из Москвы, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.
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