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Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

Отмечается, что поводом для административного преследования стал пост в соцсети, опубликованный в 2015 году. Активистку задержали сегодня после посещения инспектора ФСИН.

7 февраля, 17:49

Участница группы Pussy Riot Мария Алёхина. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Терещенко

Участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной грозит 15 суток за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. На неё составляют протокол. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

По словам юриста, поводом для административного преследования стал пост в соцсети, опубликованный в 2015 году. Задержали Алёхину ранее сегодня после того, как она посетила инспектора ФСИН.

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Напомним, в сентябре 2021 года Алёхину приговорили к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции в столице. Так, активистка не может покидать место жительства с 22 часов до шести утра, менять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, выезжать из Москвы, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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