Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

Участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной грозит 15 суток за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. На неё составляют протокол. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

По словам юриста, поводом для административного преследования стал пост в соцсети, опубликованный в 2015 году. Задержали Алёхину ранее сегодня после того, как она посетила инспектора ФСИН.