Полянский назвал недопустимым применение санкций СБ ООН в качестве карательного орудия

Использование санкций Совета Безопасности ООН в качестве карательного орудия недопустимо. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат уточнил, что подобные ограничения являются важным инструментом возложенных на Совет Безопасности ООН функций по поддержанию международного мира. Поэтому, как указал Полянский, они должны применяться крайне осторожно и быть безупречно обоснованными и нюансированными.

"Недопустимо их использование в качестве карательного орудия. <...> По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития", — подчеркнул он на заседании СБ ООН.

Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.

