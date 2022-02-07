Отец Децла сообщил, что незадолго до смерти у сына мог случиться микроинсульт

Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, продюсер Александр Толмацкий заявил, что незадолго до смерти сын жаловался на самочувствие. По его мнению, не исключено, что у музыканта тогда мог случиться микроинсульт.

"Перед Новым годом (2019-м, за месяц до смерти. — Прим. Лайфа), когда Кирилл был на гастролях, он плохо себя почувствовал, и, скорее всего, у него было что-то, похожее на микроинсульт, потому что он жаловался, что с левой рукой что-то не то", — рассказал Толмацкий-старший в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом, по его словам, супруга рэпера продолжала закатывать Кириллу скандалы, а в новогоднюю ночь Юлия и вовсе выгнала его вместе с сыном из дома. Как отметил Толмацкий-старший, тогда его сын очень сильно переживал. Александр добавил, что сейчас Юлия не общается ни с кем из родни умершего мужа. Кроме того, с момента похорон она ни разу не навестила могилу Децла. Также, по мнению отца музыканта, она настраивает внука Тони, чтобы тот забыл о папе.