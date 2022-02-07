Отец Децла сообщил, что незадолго до смерти у сына мог случиться микроинсульт
При этом, по словам Толмацкого-старшего, супруга рэпера продолжала закатывать Кириллу скандалы, а в новогоднюю ночь Юлия и вовсе выгнала его вместе с сыном из дома. Тогда музыкант сильно переживал.
Российский певец, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, продюсер Александр Толмацкий заявил, что незадолго до смерти сын жаловался на самочувствие. По его мнению, не исключено, что у музыканта тогда мог случиться микроинсульт.
"Перед Новым годом (2019-м, за месяц до смерти. — Прим. Лайфа), когда Кирилл был на гастролях, он плохо себя почувствовал, и, скорее всего, у него было что-то, похожее на микроинсульт, потому что он жаловался, что с левой рукой что-то не то", — рассказал Толмацкий-старший в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом, по его словам, супруга рэпера продолжала закатывать Кириллу скандалы, а в новогоднюю ночь Юлия и вовсе выгнала его вместе с сыном из дома. Как отметил Толмацкий-старший, тогда его сын очень сильно переживал. Александр добавил, что сейчас Юлия не общается ни с кем из родни умершего мужа. Кроме того, с момента похорон она ни разу не навестила могилу Децла. Также, по мнению отца музыканта, она настраивает внука Тони, чтобы тот забыл о папе.
Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет. Это произошло после выступления в Ижевске. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа. Награду за артиста получил отец.
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