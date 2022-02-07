Вирусолог Жемчугов назвал три варианта развития событий с коронавирусом

"Омикрон" по летальности слабее гриппа, поэтому социальной опасности этот штамм не представляет. Сейчас ситуация с коронавирусом становится легче, так как дозрел коллективный иммунитет. Как в ближайшее время будут развиваться события, выдохнут ли россияне к весне, зависит от того, как дальше поведёт себя вирус, рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов.

"Дальше три варианта. Первый — коронавирус станет сезонным заболеванием с усилением заболеваемости в холодное время года, как грипп или ОРВИ. Второй вариант — коронавирус уйдёт в природную среду и будет заражать животных, а не человека, и мутировать в этих живых организмах", — сказал врач радио "Комсомольская правда".

Третий вариант — появится новая мутация вируса, которая отменит мировой иммунитет. По мнению Жемчугова, это наихудшее развитие событий, однако такой вариант маловероятен, так как для этого геному ковида придётся сильно измениться. На данный же момент ситуация складывается благоприятно. Воздействие "омикрона" менее губительно, чем у его аналогов. Поэтому снятие антиковидных ограничений является верным и логичным шагом, заключил эксперт.