Постпред РФ при ООН Небензя сдал положительный тест на коронавирус
Сейчас дипломат находится на самоизоляции. К очной работе он вернётся, когда результаты тестов будут отрицательными, уточнили в миссии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото на обложке © ТАСС / ZUMA
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в российской дипмиссии при организации.
"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", — рассказали там.
Информация о состоянии дипломата не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов Эрдоган решил сдать тест, который оказался положительным. Болезнь протекает в лёгкой форме.
Комментариев: 0