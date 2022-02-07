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Постпред РФ при ООН Небензя сдал положительный тест на коронавирус

Сейчас дипломат находится на самоизоляции. К очной работе он вернётся, когда результаты тестов будут отрицательными, уточнили в миссии.

7 февраля, 16:50

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото на обложке © ТАСС / ZUMA

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в российской дипмиссии при организации.

"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", — рассказали там.

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Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

Информация о состоянии дипломата не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов Эрдоган решил сдать тест, который оказался положительным. Болезнь протекает в лёгкой форме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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