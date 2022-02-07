Постпред РФ при ООН Небензя сдал положительный тест на коронавирус

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в российской дипмиссии при организации.

"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", — рассказали там.

Информация о состоянии дипломата не уточняется.