Вступление Украины в НАТО означает легализацию "нацистского режима", который сегодня существует в Незалежной. Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Евстафьев. По его словам, такая авантюра обернётся серьёзными проблемами не только для России, но и для самого военно-политического блока.

"Для России первая [проблема] — это территориальные претензии со стороны Украины. Второй момент — это возникновение возможности довольно быстрого перехода НАТО к агрессивным боевым действиям. Особенно если будет военная инфраструктура, а даже без неё, какая разница. Украинская армия не зря считается второй по мощи в Европе после американской", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

Чтобы получить право претендовать на вступление в альянс, Украина обязана выполнить целый ряд условий, напомнил собеседник. В частности, не иметь никаких территориальных проблем и конфликтов со странами-соседками. По словам Евстафьева, все эти положения прописаны в документах военно-политического блока. В противном случае всё это нужно будет менять.

"Это означает политический раскол в Европе. Украина становится новой "Берлинской стеной", если её принимают в НАТО. Потому что она разделяет Европу практически на два блока", — добавил политолог.

Кроме того, НАТО будет вынуждено включать в свою систему военного управления все эти многочисленные территориальные батальоны. Это, по мнению политолога, может спровоцировать появление внутри альянса экстремистских тенденций.