Депутаты новой волны вступились за уволенную после чтения стихов Хармса учительницу

Артём Метелев, Александр Мажуга, Антон Горелкин и Евгений Попов призвали восстановить педагога в правах, а произошедшее в гимназии сочли "отвратительным отголоском прошлого в худшем его проявлении".

Депутаты новой волны продемонстрировали близость и открытость людям, встав на сторону уволенной учительницы гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафимы Сапрыкиной и опубликовав посты в социальных сетях со словами поддержки и сопереживания. К такому выводу пришли эксперты ЭИСИ, продемонстрировав реакцию депутатов Госдумы на резонансное увольнение педагога, читавшей на уроках стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

"Хармса детям на ночь читают. Нас уволят из родителей? Тревожусь", — написал в Telegram зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов, также процитировав отрывок из стихотворения Даниила Хармса "Первомайская песня".

Он отметил, что в законодательстве об образовании не существует статьи "утрата доверия". Именно её, по словам Серафимы Сапрыкиной, администрация школы называла возможным юридическим основанием для увольнения учительницы.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин тоже назвал увольнение педагога несправедливым.

"Я хочу напомнить директрисе, что Хармса и Введенского реабилитировали сразу после смерти Сталина и не одно поколение наших детей выросло на их стихах. Очень жаль, что директор школы пытается лишить наши будущие поколения наследия этих гениальных поэтов", — сказал парламентарий. В знак поддержки педагога депутат прочитал в сториз фрагмент стихотворения Введенского "Что ты любишь" и, цитируя поэта, заключил, что главное — быть смелым человеком.

В свою очередь первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга направил запрос в адрес председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга для получения подробной и объективной информации по произошедшему в гимназии. По мнению парламентария, работа учителя — это "тонко настроенное взаимодействие с учеником", а педагог вправе выбирать авторов и произведения для наиболее правильной передачи знания и информации.

"Такие случаи недопустимы и снижают авторитет российского образования", — написал он в Instagram.

В поддержку уволенного педагога высказался председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Он назвал произошедшее в гимназии "отвратительным отголоском прошлого в самом худшем его проявлении".