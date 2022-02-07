"Роскосмос" презентовал робота для работы в открытом космосе и на других планетах

Робот "Теледроид" для работы в открытом космосе. Видео © Пресс-служба Роскосмоса

"Роскосмос" показал антропоморфного робота нового поколения "Теледроид", предназначенного для замены космонавтов при работах в открытом космосе. Информация об изделии опубликована на сайте госкорпорации.

"НПО "Андроидная техника" совместно с РКК "Энергия" работают над созданием антропоморфного робота нового поколения, получившего название "Теледроид". Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме", — говорится сообщении.

Дроид внешне напоминает торс человека и призван сократить опасное пребывание космонавтов в открытом космосе, а также облегчить работу за бортом базы на поверхности планет. Функционировать он будет в режима аватара, копируя движения оператора в специальном костюме. Также сообщается, что он сможет работать в автономном режиме.

По словам разработчиков, в будущем основной работой для таких роботов станет решение задач на поверхности космических тел — Луны, планет Солнечной системы и их спутников.