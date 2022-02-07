Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать с Минском договор о помощи Сирии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.

Так, соглашение будет регулировать вопросы, которые связаны с участием белорусских и российских военных в оказании гуманитарной помощи Сирии. Отмечается, что военнослужащие республики будут привлекаться к мероприятиям вне зоны боевых действий. Согласно документу, Минск отправит в Арабскую Республику воинский контингент численностью до 200 человек.