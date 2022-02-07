Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать с Минском договор о помощи Сирии
Отмечается, что соглашение между странами регулирует вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с подразделениями ВС РФ по оказанию гуманитарной помощи.
Председатель правительства Михаил Мишустин. Фото © kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
Так, соглашение будет регулировать вопросы, которые связаны с участием белорусских и российских военных в оказании гуманитарной помощи Сирии. Отмечается, что военнослужащие республики будут привлекаться к мероприятиям вне зоны боевых действий. Согласно документу, Минск отправит в Арабскую Республику воинский контингент численностью до 200 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что отряд из шести российских десантных кораблей прибыл в порт Тартус в Сирии. Экипажи военных судов приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм, сообщили в Минобороны РФ.
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