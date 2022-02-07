ТАСС: Украина попросила США поставить комплексы ПРО THAAD

Киев обратился к Вашингтону с просьбой доставить несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD с последующим их размещением под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства", — рассказал собеседник агентства.