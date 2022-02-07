ТАСС: Украина попросила США поставить комплексы ПРО THAAD
Радиолокационная станция AN / TPY-2, входящая в состав комплекса, позволит Киеву и его союзникам в НАТО "смотреть" вглубь российской территории на расстоянии до 1 тысячи километров.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD. Фото © Getty Images / Lockheed Martin
Киев обратился к Вашингтону с просьбой доставить несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD с последующим их размещением под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, радиолокационная станция AN / TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, может следить за воздушно-космической обстановкой над существенной частью России и позволит Киеву и его союзникам в НАТО "смотреть" вглубь российской территории на расстоянии до одной тысячи километров.
Тем временем газета New York Times, а также агентство Reuters и другие СМИ назвали возможное число погибших при "вторжении" России на Украину. В своих подсчётах издания ссылаются на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ. Кроме того, по данным изданий, Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, она якобы при этом уже "готова вторгнуться в любой момент".
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