Макрон назвал диалог с Россией единственным способом обеспечить безопасность в Европе

Диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Я думаю, что диалог сейчас актуален как никогда. Этот диалог необходим: только он позволит обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте", — сказал французский лидер.

Также Макрон выразил надежду найти на этой встрече ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России. Он отметил, что рад возможности детально обсудить все темы и начать поиск коллективного ответа, полезного для всех, который поможет избежать войны и добиться "стабильности, прозрачности и доверия".