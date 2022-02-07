Макрон назвал диалог с Россией единственным способом обеспечить безопасность в Европе
Также французский лидер выразил надежду найти на встрече с Владимиром Путиным ответы на вопросы безопасности как для Старого Света, так и для Москвы.
Москва. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ
Диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Я думаю, что диалог сейчас актуален как никогда. Этот диалог необходим: только он позволит обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте", — сказал французский лидер.
Также Макрон выразил надежду найти на этой встрече ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России. Он отметил, что рад возможности детально обсудить все темы и начать поиск коллективного ответа, полезного для всех, который поможет избежать войны и добиться "стабильности, прозрачности и доверия".
Ранее Лайф рассказал, что Путин поприветствовал Макрона в Кремле по-французски и по-английски. Лидеры поздоровались, и глава российского государства сам стал руководить своей службой протокола и попросил поставить "стульчики для переводчиков".
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