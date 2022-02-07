Бербок: Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Киева

Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасности Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция которого идёт на телеканале N24.

Министр подчеркнула, что ФРГ сделает всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Речь в том числе идёт о ряде жёстких мер против России. Бербок отметила, что эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами.

"На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнёров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идёт о безопасности Украины", — сказала глава МИД ФРГ.