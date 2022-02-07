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Бербок: Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Киева

Глава МИД ФРГ отметила, что Берлин сделает всё необходимое, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Украине. В том числе речь идёт о ряде жёстких мер против России.

7 февраля, 17:22

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Киев, Украина. Фото на обложке © Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance

Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасности Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция которого идёт на телеканале N24.

Министр подчеркнула, что ФРГ сделает всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Речь в том числе идёт о ряде жёстких мер против России. Бербок отметила, что эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами.

"На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнёров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идёт о безопасности Украины", — сказала глава МИД ФРГ.

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Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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