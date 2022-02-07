Бербок: Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Киева
Глава МИД ФРГ отметила, что Берлин сделает всё необходимое, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Украине. В том числе речь идёт о ряде жёстких мер против России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Киев, Украина. Фото на обложке © Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance
Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасности Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция которого идёт на телеканале N24.
Министр подчеркнула, что ФРГ сделает всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Речь в том числе идёт о ряде жёстких мер против России. Бербок отметила, что эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами.
"На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнёров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идёт о безопасности Украины", — сказала глава МИД ФРГ.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
Комментариев: 0