Переговоры, на которых могут сломать канцлера: Шольц хочет сохранить Украину ради трубы из России Олаф Шольц пытается спасти Украину на переговорах с Байденом и Путиным, однако его настоящей задачей является сохранение "Северного потока – 2". 7 февраля, 15:19 Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Maja Hitij

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в США, где проведёт переговоры с президентом Джо Байденом, после чего отправится в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Казалось бы, что лидерам США и Германии нужно решить свои проблемы, но обсуждать они будут Украину, а точнее — якобы планируемое российское вторжение.

Германия, хотя и кажется передовой экономикой Европы, но на самом деле очень зависима от партнёров с Запада и Востока. Ей приходится лавировать между союзническими отношениями по НАТО и закупкой энергоресурсов из России. Это ставит немецкие власти в неудобное положение. Нужно и США угодить, но и не забыть про заводы и тепло в домах рядовых немцев.

Испанский трубопровод

В США не скрывают, что "Северный поток – 2" им стоит поперёк горла, и всячески борются с его запуском. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с NBC заявил, что работа газопровода будет остановлена в случае российско-украинской войны. При этом он не смог объяснить позицию Шольца. Чуть позже сам Шольц заявил, что санкции против "Северного потока – 2" возможны.

На фоне этого испанская газета La Vanguardia опубликовала материал, в котором говорится, что партнёры по НАТО рассматривают возможность строительства газопровода Midcat. Он должен будет связать Каталонию и Францию. По сведениям издания, Германия проявляет интерес к проекту, чтобы снизить зависимость от России.

Только перед тем, как строить Midcat, необходимо обратиться к цифрам. Его мощность составит 7,5 миллиарда кубометров газа в год. "Северный поток – 2" способен доставлять до потребителей 55 миллиардов кубометров. Да, ещё один важный факт — российский газопровод уже готов к запуску, а испано-французский существует только на бумаге. Кроме этого, нужно учесть, что "Северный поток – 2" связывает напрямую Россию и Германию, а проектируемый Midcat доставит газ через нескольких посредников, что автоматически делает его дороже.

Участок газопровода "Северный поток – 2" в Германии. Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

— Если этот газопровод будет построен, то непонятно, что они будут перегонять. Добывающие мощности у североевропейских стран на грани возможностей. Больше они не смогут добывать. Midcat очень слабый. С его помощью можно решать только локальные проблемы. Германия хочет быть европейским хабом газа и торговать им дальше. Маленькие объёмы им неинтересны, — пояснил политолог Александр Роджерс.

Союзники и подготовка к войне

Пока американские политики сидят за океаном, немецкие находятся в непосредственной близости от Украины. И им уж точно не хочется войны в Европе. Пока США накачивают Украину оружием и внушают всему миру убеждение в неминуемости российского вторжения, в Германии заняли выжидательную позицию.

— Мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы ещё больше обострить там ситуацию, — заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в разговоре с Funke.

Олаф Шольц тоже отказал Украине в поставках вооружения. Незалежной помогли касками. Пять тысяч средств защиты были отправлены в Киев. По словам канцлера, украинские власти сами этого попросили. Однако оружия из Германии на Украине не будет. Даже гаубицы производства ГДР на Украину не привезут.

Власти США и некоторые их союзники в Европе продолжают вооружать Украину. С 22 января американская негуманитарная помощь насчитывала уже 650 тонн. Везут патроны, гранаты, боеприпасы. Получается, что Германия и США имеют разный взгляд на происходящее, однако всё можно пересмотреть — союзники же.

А кому нужна война

Германия ясно даёт понять, что война России и Украины ей не нужна. Это не только пошатнёт стабильность Европы, но и может стать причиной пересмотра границ некоторых других государств. Нет гарантии, например, что Сербия не захочет вернуть Косово и Республику Сербскую. Ещё и киприоты могут устроить провокации в отношении северных турецких соседей. В этот конфликт обязательно вмешаются Турция и Греция, а это уже страны НАТО. За греков вступятся болгары. А дальше и Румыния с Венгрией могут подключиться. Всего этого и пытается избежать Германия.

Конечно, Украина немецким властям интересна только как страна, через которую идёт транзит газа. А ещё как источник дешёвой рабочей силы. Для США же конфликт в Восточной Европе идёт только на пользу. Приятно же смотреть, как счета пополняются от оборонных заказов, при этом энергоресурсы уже покупают не из России, а у них. В итоге цель Байдена внушить Шольцу, что Россия агрессор и помочь нужно Украине. Плюсы от этого для Германии? Их нет, но это не повод для США останавливать агрессивную риторику.

— Шольц приедет к Путину с тем же, с чем гостил у Байдена. Германии не нужна конфронтация. У Берлина есть чёткая позиция — они не хотят отказываться от "Северного потока – 2", но при этом понимают, что ситуация может развернуться иначе. Сейчас он будет искать возможности компромисса, чтобы потом было с чем ехать к Путину, — считает политолог Ростислав Ищенко.

Канцлер Германии Олаф Шольц идёт по трапу самолёта Airbus A340 после приземления в аэропорту Вашингтона. 7 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Потом можно и к Путину

Уже 15 февраля Олаф Шольц прибудет в Москву, где проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Опять темой разговора станет Украина, но не только. Нельзя забывать, что Германия является членом "нормандской четвёрки", а это означает, что она выступает гарантом разрешения кризиса на Украине. Нужно понимать, что приедет он уже не с пустыми руками. После переговоров с Байденом он сможет чётко сформулировать свою позицию, но всё завязано на трубе.

— В Москве лидеры государств будут обсуждать проблемы энергетики и внешней политики. Германию уже давно заставляют меньше сотрудничать с Россией, хотя товарооборот между странами огромный. В США хотели бы перетянуть их на свою сторону. Шольцу предстоит много выдержать. Посмотрим, насколько он крепкий, — считает депутат ГД, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

В настоящее время всё выглядит так, что Шольц намерен отстаивать интересы Германии. Главная задача — энергобезопасность. Нужна ли эта встреча Путину? Да, нужен рычаг влияния на Киев, но ещё больше она нужна Шольцу, который сможет донести позицию США, а взамен узнать планы России. Хотя неудивительно будет, если германская сторона в конечном итоге поступится планами защищать Украину ради того, чтобы российский газ работал на предприятиях и обогревал немецкие дома.

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