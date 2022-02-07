Кулеба: Киев намерен запустить работу Контактной группы на встрече "нормандской четвёрки"

Украина надеется, что на встрече политических советников "нормандского формата" будет принято решение по "разблокировке работы" Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Мы работаем над тем, чтобы как минимум после встречи в Берлине переговоры на уровне советников в "нормандском формате" продолжились, была запланирована ещё одна встреча. <…> Как максимум надеемся, что будут наработаны конкретные решения, как разблокировать работу трёхсторонней Контактной группы", — подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что "Украина не исключает ни одного сценария развития событий" с безопасностью в своей стране. При этом он обвинил Россию в попытке дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине, кибератаках, военной эскалации, а также в попытках "вбить клин" между Киевом и его западными партнёрами, включая Германию.