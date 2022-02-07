Кулеба: Киев намерен запустить работу Контактной группы на встрече "нормандской четвёрки"
Помимо этого, министр обвинил Россию в попытке дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Незалежной, кибератаках, военной эскалации, а также в попытках "вбить клин" между Киевом и Западом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / Mads Claus Rasmussen
Украина надеется, что на встрече политических советников "нормандского формата" будет принято решение по "разблокировке работы" Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
"Мы работаем над тем, чтобы как минимум после встречи в Берлине переговоры на уровне советников в "нормандском формате" продолжились, была запланирована ещё одна встреча. <…> Как максимум надеемся, что будут наработаны конкретные решения, как разблокировать работу трёхсторонней Контактной группы", — подчеркнул он.
Кулеба также добавил, что "Украина не исключает ни одного сценария развития событий" с безопасностью в своей стране. При этом он обвинил Россию в попытке дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине, кибератаках, военной эскалации, а также в попытках "вбить клин" между Киевом и его западными партнёрами, включая Германию.
Ранее Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. Однако Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
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