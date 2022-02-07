"Получай за наш народ": В Киеве избили советник генпрокурора Украины, передав привет из родной Грузии

В Киеве группа неизвестных совершила нападение на советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. По данным полиции, 49-летний Зураб Адеишвили был госпитализирован в больницу. Избиение советника генпрокурора связывают с его профессиональной деятельностью в Грузии, пишет focus.ua.

По предварительным данным, хулиганов было трое или четверо. Подкараулив Адеишвили на улице, они сперва спросили его фамилию. Удостоверившись, что перед ними именно тот человек, неизвестные избили мужчину с криками "Получай за наш народ!".

На место ЧП очевидцы вызвали правоохранителей, однако нападавшим удалось скрыться до приезда силовиков.

"В настоящее время правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", — сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Адаишвили — ближайший соратник Михаила Саакашвили. В родной Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел, в частности, он подозревается в присвоении чужого имущества, в организации и участии в пытках, объявлен в международный розыск. Вот уже несколько лет он проживает на Украине, занимая государственные посты на уровне советника первых лиц страны. На обращение правительства Грузии о его экстрадиции власти Киева ответили отказом.