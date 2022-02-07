Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на диалог с ДНР и ЛНР
Министр также отметил, что никто не имеет права навязывать стране, что ей делать во внешней политике. По его словам, этот вопрос решает и должен решать украинский народ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото на обложке © ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen
Украина не пойдёт на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, требование установить такой диалог является исключительно интересом России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок по итогам переговоров в Киеве.
"Я проинформировал Анналену [Бербок], что у Украины есть свои красные линии и мы от них никогда, ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих красных линий первое — мы не пойдём ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в её международно признанных границах. Второе — мы не пойдём на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками", — сказал Кулеба.
Третий пункт — никто не имеет права навязывать Украине, куда ей двигаться и что делать во внешней политике, добавил глава МИД. По его словам, источником этих решений всегда был и будет украинский народ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимый фактор для нового саммита в "нормандском формате". По мнению представителя Кремля, Киев в настоящее время не готов к дальнейшим переговорам и постоянно меняет свою позицию.
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