Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на диалог с ДНР и ЛНР

Украина не пойдёт на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, требование установить такой диалог является исключительно интересом России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок по итогам переговоров в Киеве.

"Я проинформировал Анналену [Бербок], что у Украины есть свои красные линии и мы от них никогда, ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих красных линий первое — мы не пойдём ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в её международно признанных границах. Второе — мы не пойдём на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками", — сказал Кулеба.

Третий пункт — никто не имеет права навязывать Украине, куда ей двигаться и что делать во внешней политике, добавил глава МИД. По его словам, источником этих решений всегда был и будет украинский народ.