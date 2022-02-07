Директор гимназии в Петербурге озвучила свою версию увольнения читавшей Хармса учительницы
По её словам, Сапрыкина самостоятельно, без какого-либо согласования решила заменить тему урока про битву под Москвой на поэзию. Именно по этой причине у руководства с педагогом и возник конфликт.
Директор гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга Лебедева Светлана. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Директор гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Светлана Лебедева впервые прокомментировала скандал, который разгорелся из-за увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной. По её словам, в учебном заведении никто не называл поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского "врагами народа", как утверждает это педагог.
"Никаких фраз, что Хармс и Введенский — "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было", — приводит портал 78.ru слова Лебедевой.
Директор гимназии пояснила, что в начале декабря минувшего года в учебном плане стояло занятие, посвящённое битве под Москвой, однако Сапрыкина самостоятельно, без какого-либо согласования решила заменить эту тему на поэзию Хармса и Введенского. Именно по этой причине у них и состоялся конфликт.
"Я пригласила её вместе с завучем и ответственным за музейную работу выяснить, почему она выбрала эту тему. Как оказалось, ей просто так захотелось, и, учитывая, что у неё это иногда бывало, — она человек творческий, эмоциональный, — я считаю, что должен быть порядок всё-таки", — отметила Лебедева.
Она также добавила, что Сапрыкина уволилась по согласованию с ней одним днём по собственному желанию, поскольку нашла другую работу. По словам Лебедевой, никакого негатива при этом не было ни у одной из сторон. Более того, как она отметила, в коллективе к учительнице всегда относились хорошо.
Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. После случившегося депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к властям города, заметив, что такое поведение администрации гимназии не должно сойти с рук. Вступился за педагога и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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