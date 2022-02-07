Директор гимназии в Петербурге озвучила свою версию увольнения читавшей Хармса учительницы

Директор гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Светлана Лебедева впервые прокомментировала скандал, который разгорелся из-за увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной. По её словам, в учебном заведении никто не называл поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского "врагами народа", как утверждает это педагог.

"Никаких фраз, что Хармс и Введенский — "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было", — приводит портал 78.ru слова Лебедевой.

Директор гимназии пояснила, что в начале декабря минувшего года в учебном плане стояло занятие, посвящённое битве под Москвой, однако Сапрыкина самостоятельно, без какого-либо согласования решила заменить эту тему на поэзию Хармса и Введенского. Именно по этой причине у них и состоялся конфликт.

"Я пригласила её вместе с завучем и ответственным за музейную работу выяснить, почему она выбрала эту тему. Как оказалось, ей просто так захотелось, и, учитывая, что у неё это иногда бывало, — она человек творческий, эмоциональный, — я считаю, что должен быть порядок всё-таки", — отметила Лебедева.