Глава Минобороны Франции: Поставки оружия на Украину не направлены на эскалацию конфликта
При этом министр отметила необходимость признания права Киева на оборону. В связи с этим Парли напомнила, что ЕС оказывает Незалежной помощь в рамках общей политики безопасности.
Фото на обложке © ТАСС / АР / Mykola Tymchenko
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что в Париже не хотят, чтобы поставки оружия на Украину спровоцировали эскалацию обстановки.
"Как и в отношении любой другой страны, мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации. Наша главная задача — снизить температуру, способствовать деэскалации", — сказала она, отвечая на вопросы депутатов Подкомитета Европарламента по обороне.
При этом Парли отметила необходимость признания права Киева на оборону. В связи с этим министр напомнила, что Евросоюз оказывает Незалежной помощь в рамках общей политики безопасности.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. Однако Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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