Глава Минобороны Франции: Поставки оружия на Украину не направлены на эскалацию конфликта

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что в Париже не хотят, чтобы поставки оружия на Украину спровоцировали эскалацию обстановки.

"Как и в отношении любой другой страны, мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации. Наша главная задача — снизить температуру, способствовать деэскалации", — сказала она, отвечая на вопросы депутатов Подкомитета Европарламента по обороне.

При этом Парли отметила необходимость признания права Киева на оборону. В связи с этим министр напомнила, что Евросоюз оказывает Незалежной помощь в рамках общей политики безопасности.