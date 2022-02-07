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Боррель заверил, что координирует ответ ЕС на письмо Лаврова по вопросам безопасности

Вместе с тем глава европейской дипломатии заявил, что в сложившейся ситуации должно быть место для дипломатического урегулирования насущных проблем.

7 февраля, 18:18

Жозеп Боррель. Фото на обложке © ТАСС / EPA / JOHN THYS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне сообщил, что осуществляет координацию по ответам стран – членов ЕС на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности.

"Министр [Сергей] Лавров послал письмо странам ЕС, прося рассмотреть обеспокоенности России. Я координирую ответ на это письмо и настаиваю на том, что ещё есть место для дипломатии", — сказал журналистам Боррель.

Боррель заявил о возросшей устойчивости России к санкциям

Боррель заявил о возросшей устойчивости России к санкциям

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности. При этом глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон вместе с союзниками готов и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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