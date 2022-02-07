Боррель заверил, что координирует ответ ЕС на письмо Лаврова по вопросам безопасности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне сообщил, что осуществляет координацию по ответам стран – членов ЕС на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности.

"Министр [Сергей] Лавров послал письмо странам ЕС, прося рассмотреть обеспокоенности России. Я координирую ответ на это письмо и настаиваю на том, что ещё есть место для дипломатии", — сказал журналистам Боррель.