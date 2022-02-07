Боррель заверил, что координирует ответ ЕС на письмо Лаврова по вопросам безопасности
Вместе с тем глава европейской дипломатии заявил, что в сложившейся ситуации должно быть место для дипломатического урегулирования насущных проблем.
Жозеп Боррель. Фото на обложке © ТАСС / EPA / JOHN THYS
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне сообщил, что осуществляет координацию по ответам стран – членов ЕС на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности.
"Министр [Сергей] Лавров послал письмо странам ЕС, прося рассмотреть обеспокоенности России. Я координирую ответ на это письмо и настаиваю на том, что ещё есть место для дипломатии", — сказал журналистам Боррель.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности. При этом глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон вместе с союзниками готов и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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