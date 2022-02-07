Переговоры Путина и Макрона в Кремле идут почти 3 часа
Встреча лидеров двух стран началась в 18:33 по московскому времени. Перед началом беседы президент РФ поприветствовал своего французского коллегу на двух языках.
В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, 7 февраля 2022 года. Фото © Kremlin.ru
Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона в Кремле длятся уже почти 3 часа. Лидеры двух стран обсуждают вопросы безопасности в Европе, а также ситуацию на Украине.
Встреча глав государств началась в 18:33 по московскому времени. Перед началом беседы Путин поприветствовал Макрона на английском и французском языках.
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Напомним, главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.
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