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Переговоры Путина и Макрона в Кремле идут почти 3 часа

Встреча лидеров двух стран началась в 18:33 по московскому времени. Перед началом беседы президент РФ поприветствовал своего французского коллегу на двух языках.

7 февраля, 18:27
<p>В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, 7 февраля 2022 года. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, 7 февраля 2022 года. Фото © Kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона в Кремле длятся уже почти 3 часа. Лидеры двух стран обсуждают вопросы безопасности в Европе, а также ситуацию на Украине.

Встреча глав государств началась в 18:33 по московскому времени. Перед началом беседы Путин поприветствовал Макрона на английском и французском языках.

Переполох во Внуково: Журналисты 40 минут ждали Макрона, который не выходил из самолёта по прилёте в Москву

Переполох во Внуково: Журналисты 40 минут ждали Макрона, который не выходил из самолёта по прилёте в Москву

Напомним, главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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