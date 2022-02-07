Блинкен заявил о возможности прогресса в вопросе предоставления особого статуса Донбассу
Дипломат отметил, что Вашингтон и Киев одинаково воспринимают договорённости как путь к урегулированию ситуации. По его мнению, данный конфликт возник из-за "российского вторжения в 2014 году".
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Украина сможет продвинуться вперёд в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, если будет найдена должная очерёдность действий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Вашингтоне.
"В [Минских] соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я думаю, что при должной последовательности шагов украинцы будут готовы двигаться вперёд", — сказал журналистам Блинкен.
Он отметил, что Вашингтон и Киев одинаково воспринимают Минские соглашения как путь к урегулированию ситуации в регионе. При этом, по его словам, данный конфликт возник из-за "российского вторжения в 2014 году".
Напомним, что по итогу встречи советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которая состоялась 26 января, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений.
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