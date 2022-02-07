Блинкен заявил о возможности прогресса в вопросе предоставления особого статуса Донбассу

Украина сможет продвинуться вперёд в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, если будет найдена должная очерёдность действий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

"В [Минских] соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я думаю, что при должной последовательности шагов украинцы будут готовы двигаться вперёд", — сказал журналистам Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон и Киев одинаково воспринимают Минские соглашения как путь к урегулированию ситуации в регионе. При этом, по его словам, данный конфликт возник из-за "российского вторжения в 2014 году".