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Грабитель, выживший после подрыва банкомата в Подмосковье, сам сдался полиции

Личность второго подозреваемого, погибшего при попытке вскрытия терминала, правоохранительными органами также установлена.

7 февраля, 18:56
<p>Отделение банка в подмосковной Ивантеевке, где грабители подорвали банкомат. Фото © LIFE</p>

Отделение банка в подмосковной Ивантеевке, где грабители подорвали банкомат. Фото © LIFE

Выживший после подрыва банкомата Сбербанка в подмосковной Ивантеевке грабитель решил добровольно сдаться правоохранительным органам. Как сообщили в полиции, подозреваемый в краже оказался ранее судимым.

"Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения", — сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в беседе с ТАСС.

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Личность погибшего напарника грабителя была также установлена полицией. Он является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Московской области, по факту попытки кражи денег из банкомата в Ивантеевке возбуждено уголовное дело.

Напомним, попытка ограбления банка в Подмосковье произошла сегодня. Злоумышленники пытались взорвать банкомат в отделении Сбербанка. Ограбление не удалось.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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