Грабитель, выживший после подрыва банкомата в Подмосковье, сам сдался полиции

Выживший после подрыва банкомата Сбербанка в подмосковной Ивантеевке грабитель решил добровольно сдаться правоохранительным органам. Как сообщили в полиции, подозреваемый в краже оказался ранее судимым.

"Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения", — сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в беседе с ТАСС.

Личность погибшего напарника грабителя была также установлена полицией. Он является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Московской области, по факту попытки кражи денег из банкомата в Ивантеевке возбуждено уголовное дело.