Байден заверил в полном согласии США и Германии
Американский президент отметил, что Соединённые Штаты готовы отвечать на вызовы со стороны России и Китая, а также работают над "продвижением стабильности на Западных Балканах".
Президент США Джо Байден. Фото © AP / TASS / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден заявил, что Германия является одной из ближайших союзниц Соединённых Штатов. По его словам, в отношении России они действуют в полном согласии друг с другом. Об этом американский лидер сказал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне.
"Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе", — сказал Байден во время встречи в Белом доме.
Он добавил, что США и ФРГ также совместно работают над "вызовами, которые исходят от Китая". Ещё одна тема для сотрудничества — "продвижение стабильности на Западных Балканах".
Ранее Лайф писал, что в Бундестаге призвали Украину прекратить "выпады" из-за отказа ФРГ поставлять оружие. Там напомнили, что за последние восемь лет Берлин выделил Киеву около двух миллиардов евро на различные проекты "из чувства ответственности и дружбы".
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины западные страны предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
Комментариев: 0