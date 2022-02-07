Байден заверил в полном согласии США и Германии

Президент США Джо Байден заявил, что Германия является одной из ближайших союзниц Соединённых Штатов. По его словам, в отношении России они действуют в полном согласии друг с другом. Об этом американский лидер сказал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне.

"Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе", — сказал Байден во время встречи в Белом доме.

Он добавил, что США и ФРГ также совместно работают над "вызовами, которые исходят от Китая". Ещё одна тема для сотрудничества — "продвижение стабильности на Западных Балканах".